Publicação: 201/2020 -SALETE FRANCISCA BONATTI

SALETE FRANCISCA BONATTI DECIAN, portadora do CPF: 544.399.570-72, proprietária da FAZENDA FIGUEIRA BRANCA, localizada na Rod. BR 163, adt Gleba São Benedito, M/E, Zona Rural, município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a L.A.R. (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) com protocolo de n° 1178/2020, para sua atividade de Bovinocultura de Corte.

