Publicação: 219/2019 – Laurete Lourdes Bertol

Laurete Lourdes Bertol , CPF: 394.867.969-04, RG: 30268954 SSP/PR, proprietária da FAZENDA F.J, localizada na Br 163, Km150 M/D – Comunidade de Alvorada da Amazônia, no município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu a D.L.A para Agricultura Familiar, sob processo n° 908/2019, D.L.A 016/2019 com validade até 24/07/2020.

