Publicação Nº 041/2018-L F L Correa Gastro Bar – Me

A empresa L F L Correa Gastro Bar – Me, CNPJ: 28.737.885/0001-, localizado na Travessa Belém, n° 50, Bairro Cristo Rei, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu na SEMMA/NP no dia 16/04/2018 com protocolo n° 567/2018 a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL para Bar/Restaurante com atividades de entretenimento, como música ao vivo, segundo portaria n° 010/2017 SEMMA/NP.

