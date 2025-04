Publicação Nº 068/2025 – MARLI DEFREIN BARÃO (FAZENDA FARTURA)

Eu, MARLI DEFREIN BARÃO , inscrita no CPF sob o nº 476.551.009-34, proprietária do imóvel rural denominado FAZENDA FARTURA , localizada na Rodovia BR-163, Km 1.085, Margem Esquerda, Vicinal Marajoara, ADT Estrada de Acesso 4 Km, no município de Novo Progresso-PA, CEP nº 68193-000, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a LAR nº 011/2025, para a atividade de Criação de Bovinos – Bovinocultura.

