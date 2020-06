Publicação Nº 091/2020 – ESQUADRO FERRO SERRALHEIRA

GISELY GONÇALVES DE ALMEIDA MOREIRA – ESQUADRO FERRO SERRALHEIRA , com CNPJ n°35.948.107/0001-40, localizada na Rua Planalto, n° 273, bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – L.A.S n° 006/2020, através do protocolo n°13/02/20, para sua atividade Fabricação de artigos de serralheria.

You May Also Like