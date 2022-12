Publicação Nº 225/2022- PACTUS TRANSPORTES LTDA

PACTUS TRANSPORTES LTDA , localizado na Rodovia BR 163, KM 1088, S/N, Zona Rural, em Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ 24.053.106/0012-74, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença Prévia e Licença de Instalação, através do Processo n° 1680/2022 no dia 05/12/2022, para atividade de Garagem de Ônibus/Transportadora e seus anexos e ponto de abastecimento.

