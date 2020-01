Rapaz é morto a facadas após tentar separar amigo de uma briga em Parauapebas

Foto: Reprodução – No domingo (19), morreu Rauan Souza, atingido com três facadas. Wanderson Barroso foi golpeado duas vezes no abdômen e hospitalizado, mas não resistiu e morreu no hospital.

O técnico em refrigeração Wanderson Galvão Barroso, 23 anos, esfaqueado no final de uma festa, por volta das 03h30, de domingo (19), na Vila Palmares Sul, morreu na segunda-feira (20), às 10h20 no Hospital Geral de Parauapebas (HGP). Na mesma madrugada, Rauan Sousa Cruz, 21 anos, também foi atacado a faca, levou três perfurações no abdômen e morreu ao dar entrada no HGP. Na ocasião, o assassino fugiu sem ser identificado.

Porém, a Polícia Civil, após rigorosa investigação, identificou o autor do agora duplo homicídio como Leonildo do Nascimento, 32 anos, que mora em Parauapebas, e agora está na condição de foragido.

Rauan e Wanderson estavam em uma festa nas proximidades da praça da localidade, quando, no final da diversão, Rauan ofereceu bebida ao então desconhecido, que não gostou do oferecimento e passou a discutir com o rapaz, tendo o bate-boca acabado em desforço físico.

Leonildo, então, armado de faca, desferiu três golpes contra Rauan Sousa Cruz. Wanderson Barroso, na tentativa de livrar o amigo do ataque, acabou levando duas facadas no abdômen. Os dois rapazes foram socorridos e levados ao Hospital Geral de Parauapebas. Rauan morreu ao dar entrada na casa de saúde, no setor de emergência. Wanderson resistiu até segunda-feira (20).

