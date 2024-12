Redenção representa o PA em evento sobre leitura e escrita

Professora Tania Alves Santos (vestido marrom), coordenadora de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (Semec), foi convidada a participar do evento como palestrante | Divulgação

O município de Redenção está em destaque ao representar o Estado do Pará no Seminário Regional de Encerramento do Programa Leitura Escrita na Educação Infantil LEEI – Norte 2024. O encontro, que encerrou nesta quarta-feira (11), foi realizado na capital do Amapá, Macapá.

A professora Tania Alves Santos, coordenadora de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (Semec), foi convidada a participar do evento como palestrante, representando as 417 formadoras e cursistas dos polos de formação das cidades de Belém, Castanhal, Bragança, Altamira, Santarém e Marabá.

O seminário, que aconteceu no Auditório do Ceta Ecotel, marca o encerramento de uma importante jornada de formação continuada para professores da educação infantil na região Norte do Brasil.

O evento reuniu coordenadores, formadores estaduais, formadoras municipais, professoras cursistas e representantes das Secretarias de Educação de sete estados, proporcionando um espaço rico para a troca de experiências e aprendizados.

De acordo com a formadora estadual Célia Pena, o encontro é uma oportunidade valiosa para compartilhar conquistas e práticas educativas, reforçando o compromisso com a melhoria da educação infantil na região.

A participação da professora Tania Alves destaca a evolução da Educação Infantil em Redenção.

Grande parte do conteúdo que ela apresentou foi desenvolvido em oficinas literárias e formações promovidas pela Semec, e aplicado de forma prática nas unidades de educação infantil do município.

De acordo com Tania Alves, o seminário não apenas celebrou o encerramento de um ciclo do programa LEEI, mas também significou um passo importante na valorização e no aprimoramento da educação infantil, fundamentais para o desenvolvimento das crianças na rede educacional dos municípios do Estado do Pará, que aderiram e participam do programa.

Para a educadora, a presença de Redenção no evento reforça o compromisso do município com a educação de qualidade e a formação contínua de seus profissionais. “A participação do município de Redenção no Seminário de Regional pode impactar positivamente na política de formação continuada e na valorização dos profissionais de educação infantil, portanto na qualidade da educação do município de Redenção’’, destaca a palestrante redencense.

Além de Redenção, a região do sudeste paraense foi representada pelas educadoras Célia Pena, Silvana Lourinho e Celita Paes, formadoras estaduais do Programa LEEI do Polo da cidade de Marabá.

