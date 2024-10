Paysandu perde para o Ceará e liga o alerta na Série B 2024

(Foto| Jorge Luis Totti / Paysandu SC) – Paysandu joga mal, perde para o Ceará na Arena Castelão e volta a ligar o alerta na Segundona

Paysandu lutou, mas não deu liga e acabou derrotado pelo Ceará, fora de casa

Jogando fora de casa, o Paysandu não teve uma tarde inspirada e acabou sofrendo mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro Série B 2024.

O Papão perdeu para o Ceará por 2 a 1, em partida realizada, neste sábado (26), pela 34ª rodada da Segundona. O local do jogo foi a Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A derrota para o Vozão deixa o time bicolor em alerta, pois terá de “secar” os adversários diretos na luta contra o Z4, a zona de rebaixamento da competição, restando apenas quatro rodadas para o fim da Série B.

O JOGO

O Paysandu começou sendo pressionado pelo Ceará, que partiu para cima e de tanto pressionar, o time cearense saiu na frente: em lance checado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti e o atacante Saulo Mineiro abriu o placar aos 21 minutos. Ceará 1 a 0.

Depois, o Paysandu tentou ir para cima do adversário, mas encontrou pela frente a desorganização no meio de campo e com o ataque sem participação nas jogadas.

A inatividade bicolor virou velocidade no segundo tempo e logo no começo da etapa final, o Papão chegou ao empate: aos dois minutos, Ruan Ribeiro cruzou e o zagueiro Rafael Ramos empurrou para a própria rede. Empate paraense na Arena Castelão.

A festa bicolor durou pouco: em cruzamento da direita, a zaga do Paysandu dormiu no ponto e Erick Pulgar aproveitou para marcar o segundo do Ceará, aos nove minutos do segundo tempo.

O Vozão chegou a marcar o terceiro gol, mas o VAR acabou anulando o gol de Saulo Mineiro, com toque de mão. Minutos depois, o mesmo VAR poderia ser acionado em lance no qual o atacante Borasi acabou tocado dentro da área, mas o árbitro mandou seguir.

O Papão lutou, mas no fim, a festa foi dos donos da casa, que seguem sonhando com o G4.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o Ceará está com 54 pontos e ocupando a 5ª colocação, enquanto que o Paysandu permanece com 40 pontos, n0 13º lugar.

PRÓXIMOS JOGOS

O Ceará enfrenta o Avaí-SC no próximo domingo (3), em casa, enquanto que o Paysandu vai a Campinas (SP), quando enfrenta a Ponte Preta-SP, na segunda-feira (4).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (De Lucca) e Recalde (Lucas Mugni); Erick Pulga, Saulo Mineiro (Bacelô) e Aylon (Lucas Yan)

Técnico: Leo Condé

PAYSANDU: Matheus Nogueira: Bryan Borges, Wanderson (Quintana), Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Luan Freitas (Nicolas) e Leandro Vilela (Juninho – Biel); Borasi, Paulinho Bóia e Ruan Ribeiro (Jean Dias)

Técnico: Márcio Fernandes

ARBITRAGEM: Sávio Pereira Sampaio (DF)

ASSISTENTES: José Ricardo Nascimento (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

QUARTO ÁRBITRO: Raimundo Rodrigues de Oliveira (CE)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Saulo Mineiro (CEA); Wanderson (PSC)

LOCAL: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2024/06:26:56

