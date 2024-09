Caso Sara: suspeito relata à PC que conhecia a menina e que a matou asfixiada

Foto: Reprodução | Cleilton de Oliveira Gomes passou os últimos 10 dias no “Bar da Morena”, que fica próximo de onde Sara morava, no Ramal do Cupiúba, onde teve contato com os moradores da área, inclusive dos vizinhos de Sara e a família dela

Além da confissão da prática de estupro de vulnerável, Cleilton de Oliveira Gomes, de 26 anos, relatou à polícia que conhecia Sara Raabe Silva do Nascimento, 5. O corpo da criança foi encontrado no domingo (22/9), no Ramal do Cupiúba, após ele ter sido preso. O delegado Fhilipe Barreto, titular da Delegacia de Homicídios de Altamira e que é responsável pela investigação do caso, conversou exclusivamente com a Redação Integrada de O Liberal. Segundo ele, Cleiton passou os últimos 10 dias no “Bar da Morena”, que fica próximo de onde Sara morava, no Ramal do Cupiúba, onde teve contato com os moradores da área, inclusive dos vizinhos de Sara e a família dela.

“O bar pertence a vizinha da mãe da Sara e que cuidava da criança antes dela desaparecer. Com esse tempo que ele passou no bar acabou sendo conhecido pelas pessoas da área. Ele ganhou a confiança dos moradores, dava pipoca para as crianças e pagava almoço para outras pessoas. Dois dias antes ele tinha dormido na casa da vizinha de Sara. No dia do crime ele chegou a ir até a casa da Sara, mas os moradores o expulsaram, afirmando que era para ele procurar outro lugar para dormir”, contou.

Perto desse estabelecimento existe um igarapé, a cerca de 300 metros de distância. Foi nesse local que Cleilton sequestrou Sara no dia 18 deste mês, data da morte dela, enquanto brincava com outras crianças, de acordo com o delegado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/2024/13:56:15

