Réu é condenado a 18 anos de reclusão por feminicídio em Alta Floresta (MT)

Celina Deusa do Nascimento, de 33 anos, foi morta no meio da rua em Alta Floresta em 12 de março de 2020 —

A Justiça condenou Willian Gonçalves da Silva, vulgo Railan, a 18 anos e três meses de reclusão, no município de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE) pelo feminicídio praticado contra Celina Deusa do Nascimento.

O réu terá ainda que pagar uma indenização no valor de R$ 55 mil aos familiares da vítima.

O crime aconteceu em 12 de março de 2020. Por volta da 20h, em via pública no bairro Bom Jesus, em Alta Floresta.

O promotor de Justiça, Paulo José do Amaral Jarosiski, que atuou no júri do caso, diz que todas as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público em plenário foram acolhidas pelos jurados. Segundo ele, o tribunal do júri entendeu que o homicídio foi cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).

A vítima foi atingida por oito golpes de faca. O réu foi preso em flagrante e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Uma testemunha contou à polícia que o suspeito mora no Pará e veio a Mato Grosso para visitar o filho que tem com Celina.

O casal foi visto caminhando pela e logo em seguida Celina foi atacada com golpes de faca.

