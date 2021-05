Rodovia BR-222 é interditada em Marabá após morte de soldado do Exército

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os manifestantes exigem a presença de um representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que foi acionado pela reportagem, para liberação da rodovia. Agentes da PRF seguem no local acompanhando a manifestação.

O grupo pede por melhorias na sinalização em frente ao Residencial Tirandentes, onde o ato ocorre, detalhou ainda a PRF. A ação é realizada após a morte do soldado do Exército, Jaime Pereira da Costa Júnior, de 23 anos. Ele foi atropelado por um ônibus quando conduzia uma motocicleta.

Pelo menos 40 pessoas participam do ato, que está sendo realizado entre o bairro Morada Nova e o núcleo São Félix na cidade. A interdição total do trecho já resulta em um engarramento de pelo menos um quilômetro de cada lado da via, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Manifestantes bloqueiam o quilômetro 232 da rodovia BR-222, em Marabá, no sudeste do Pará, desde às 5 horas da manhã desta quarta-feira (26).

