Operação apreende madeira transportada ilegalmente nos rios do Pará

Uma operação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup) apreendeu madeira ilegal nos rios do Pará nesta terça-feira (15). Denominada “Cerco Poseidon”, a operação percorreu desde as 4h desta madrugada a baía do Guamá até a baía do Marajó, localizada na costa da ilha de Mosqueiro.

A quantidade de madeira apreendida ainda não foi divulgada. A carga está sendo contabilizada em um porto próximo da ponte do distrito de Outeiro, em Belém.

O foco da operação é combater a entrada de produtos contrabandeados no Estado, além do tráfico de drogas, transporte ilegal de madeira e pesca ilegal.

Participam da ação agentes da Companhia Fluvial, Polícia Civil, Companhia de Cães, Receita Federal, Grupamento Aéreo de Segurança Pública, além das Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e da Fazenda. Também é feita a fiscalização documental da tripulação, da carga e dos passageiros das embarcações.

