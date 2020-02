Santarém Folia movimenta a vila de Alter do Chão

Programação vai até amanhã e reúne milhares de foliões

O Santarém Folia 2020 movimentou a vila balneária de Alter do Chão. Milhares de turistas e visitantes se divertiram com duas opções de folia: o Mela-mela e o Cara limpa, que já se tornaram tradição nesses últimos três anos. A quadra carnavalesca iniciou no sábado, 22, na Praça de Eventos.

Na Praça 7 de Setembro, o folião brincou o Cara-limpa. Uma opção de carnaval onde o folião dança bastante ao som de ritmos carnavalescos, entre outros, mas sem a brincadeira de jogar amido de milho nos participantes. A animação ficou por conta dos blocos locais e da banda Auê.

Já O Mela-mela animou cerca de 14 mil foliões no Lago dos Botos ao som das bandas Gui Estoradão e Tapajoara. Foi opção de pular o carnaval, dançando e participando da brincadeira de jogar amido de milho e espuma nos amigos. Uma opção que se tornou tradição.

O carnaval em Alter do Chão prossegue nesta segunda-feira (24), com a animação dos blocos locais e da banda Cintura Fina, na Praça 7 de setembro. O Cara Limpa no Lago dos Botos terá a animação das bandas Warilou e Amazon Beach, e o DJ Douglas Batidão.

Nesta terça-feira (25), o carnaval volta para a Praça de Eventos, com DJ Murilo Gonçalves, Banda Ricardão e Banda Warilou.

O evento é realizado pela Prefeitura de Santarém com participação da coordenação e associação da comunidade.

