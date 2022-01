Santarém recebe 2.410 doses de vacinas anti-Covid pediátricas e inicia imunização na terça-feira

Dose pediátrica da vacina da Pfizer contra a Covid-19 — Foto: Pedro Alves/g1

Serão vacinadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e que tenham autorização dos pais. Ponto de vacinação será no Cemei Paulo Freire.

A vacinação anti-Covid com doses pediátricas inicia nesta terça-feira (18) em Santarém, no oeste do Pará. A remessa com 2.410 doses do imunizante da Pfizer foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (17). As informações são do g1 Santarém e Região — Pará

O público-alvo da nova fase de campanha de vacinação contra a Covid-19 são crianças de 5 a 11 anos que tenham comorbidades. O procedimento de aplicação será feito com autorização dos pais ou responsáveis. O ponto de referência será no Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, no bairro Jardim Santarém.

A Secretaria de Saúde de Santarém vai divulgar até o fim do dia mais detalhes de como será feita a imunização com doses pediátricas.

Doses ao Pará

O primeiro lote com doses das vacinas contra Covid-19 destinadas às crianças chegou na manhã do dia 14 de janeiro ao Pará. Segundo o governo do estado, o voo com os imunizantes da Pfizer pousou no aeroporto de Belém às 10h35 com 62,3 mil doses.

As vacinas chegaram ao estado paraense com atraso. O voo com o lote era previsto para o início da madrugada, mas a aeronave chegou sem trazer os imunizantes.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), em todo estado, são 1.021.778 crianças que podem ser vacinadas nesta etapa da imunização contra o coronavírus.

Na manhã do dia 15 de janeiro, o Estado vacinou a primeira criança dentro dos critérios técnicos. Saymon Rodrigues, de 11 anos, foi o paraense do grupo infantil a receber a 1ª dose do imunizante da Pfizer.

O menino, morador de Ananindeua, região metropolitana de Belém, tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Recomendações para vacinação

A Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) divulgou recomendações a pais e às secretarias municipais, responsáveis pelas aplicações das doses pediátricas.

A principal recomendação é que a criança vá aos postos de vacinação acompanhada dos pais ou responsáveis, ou levando autorização por escrito. Os primeiros vacinados devem ser crianças com comorbidades ou alguma deficiência.

A Sespa reforça que a vacina para crianças apresenta dosagem, composição e concentração diferenciadas. A tampa do frasco do imunizante para crianças é da cor laranja, e roxo para adultos, já que possui doses diferentes para o público infantil.

O esquema vacinal inclui duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. Os que completarem 12 anos de idade nesse intervalo podem prosseguir com o fluxo de aplicação da segunda dose normalmente.

A vacina é aplicada no braço das crianças e a seringa a ser utilizada em crianças deve ter 1 ml (de agulha fina) e ser preenchida com apenas 20% do líquido. A recomendação é que os profissionais de saúde mostrem a seringa preenchida aos responsáveis antes da aplicação, para conferência.

Armazenamento e local de aplicação também devem ser diferentes

O armazenamento nos postos também é diferente. Enquanto a dose em uso no Brasil pode ficar apenas um mês em temperatura de 2ºC a 8ºC, a dose infantil amplia esse prazo para 10 semanas.

A Sespa informa ainda que as secretarias municipais de Saúde devem estar atentas a outras recomendações, como aplicar a vacina em crianças em ambiente específico e separado da vacinação de adultos.

Após imunizadas, as crianças devem ficar por pelo menos 20 minutos no local para observação, em caso de eventuais reações.

As Unidades Básicas de Saúde precisam evitar que a vacina contra a Covid-19 seja administrada junto com outras vacinas do calendário infantil. A orientação da Sespa é cumprir um intervalo de 15 dias entre uma aplicação e outra. Não é recomendável, ainda, que a vacinação a crianças seja em postos na modalidade drive-Thru.

As vacinas contra a Covid-19 para a faixa etária de 5 a 11 anos estão incluídas no plano de operacionalização do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2022/15:01:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...