Travesti é morta a tiros em Parauapebas (PA)

Crime também teve outra travesti como alvo, que ficou ferida, Ela foi socorrida e está internada no hospital municipal.

Uma travesti foi morta e outra ficou ferida em um atentado a tiros, no domingo, (12), no bairro Beira Rio, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Testemunhas relataram que, por conta da rapidez do ocorrido, não conseguiram identificar os suspeitos e nem a placa da caminhonete preta em que eles estavam. Os criminosos fugiram do local após atirar contra as duas vítimas.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma das travestis morreu na hora e a outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o pronto socorro municipal, onde segue com quadro de saúde estável.

Após acionarem os militares, a corporação isolou a da área para a chegada dos peritos da polícia científica.

No local do crime, próximo ao terminal rodoviário da cidade, foram encontrados cartuchos de pistola nove milímetros. De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso é investigado pela divisão de homicídios de Parauapebas.

Informações que auxiliem nas apurações podem ser repassadas via disque denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido. (Com informações do g1).

