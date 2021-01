Servidora de prefeitura apanha de chicote da esposa do vice-prefeito após mandar mensagem

O caso foi registrado no município de Santo Inácio, na microrregião de Maringá. – (Foto:Reprodução)

A confusão ganhou grande repercussão em toda região após imagens viralizarem em grupos de WhatsApp.

A esposa do atual vice-prefeito descobriu uma mensagem no celular do marido e decidiu resolver o problema com as próprias mãos, aliás com um chicote.

Tudo começou quando uma servidora da prefeitura mandou uma mensagem para o vice-prefeito, Sílvio de Jesus Ferreira Rosa (PV), mas quem visualizou foi sua mulher, que pegou um chicote, foi até a prefeitura e deu uma surra na funcionária pública. A população está bastante curiosa e quer saber o que de tão grave estava escrito na mensagem, para gerar tamanha revolta na esposa do vice-prefeito.

De acordo com as informações, o vice-prefeito declarou ser viúvo no registro de candidatura nas eleições municipais.

