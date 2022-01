Assaltantes invadem garimpo e roubam joias e ouro

Fato ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (27), no Garimpo do JP. Segundo informações, cerca de 6 bandidos, com roupas camufladas e similares às fardas do Exército, participaram da ação criminosa. Algumas joias e 100 gramas de ouro foram subtraídos.

Ação criminosa ocorreu no município de Itaituba. Ninguém foi preso

Seis assaltantes invadiram o Garimpo do JP, em Itaituba, no Pará, e roubaram joias e ouro. A ação criminosa ocorreu na quinta-feira (27), por volta das 17h. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, os homens usavam roupas camufladas e similares aos uniformes do Exército e portavam pistolas. (A informação é do Plantão24horasnews)

Fazendo ameaças e agindo de forma violenta, eles roubaram joias e uma carga de 100 gramas de ouro.

Os militares fizeram buscas na região, mas não encontraram os assaltantes. Ainda segundo as primeiras informações, três dos homens foram vistos passando por uma fazenda localizada às margens da estrada que dá acesso à comunidade de Patrocínio. Até agora, ninguém foi preso.

