Vídeo: mulher de 22 anos é assassinada em bar de Marabá

Ana Beatriz Silva Machado foi morta a facadas | Foto: Reprodução

Sara Nunes Ferreira foi presa na madrugada deste domingo (7), acusada de esfaquear Ana Beatriz Machado em um bar na Rua Fortunato Simplício Costa, no Bairro Novo Horizonte, em Marabá. A vítima não resistiu.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao estabelecimento se deparou com Ana Beatriz deitada no chão coberta de sangue, ainda com vida. Do outro lado da rua estava a acusada, Sara Nunes Ferreira, de 20 anos, com a faca na mão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, que já deu entrada sem vida na casa de saúde. Os militares retiraram a faca das mãos da acusada, momento em que esta confessou aos policiais que havia golpeado Ana Beatriz com a faca e que estava no local aguardando a chegada da polícia.

Sara foi apresentada na 21ª Seccional de Polícia Civil, juntamente com a arma utilizada no crime.

VEJA VÍDEO DO MOMENTO DO CRIME

Dol Carajás 02

ABAIXO MOMENTO EM QUE ACUSADA É PRESA

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2024/16:03:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...