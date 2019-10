Ação de fiscalização combate empréstimos abusivos oferecidos a idosos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Entre as orientações do Procon para evitar cair em empréstimos abusivos, estão o cadastramento de telefones indesejados nos bloqueios de telemarketing, manter uma planilha organizada de despesas e orçamento, além de conversar com a família e avaliar a real necessidade de contratação dos serviços.

A iniciativa faz parte da programação do Dia Internacional da Pessoa Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, e é direcionada à esse público por ser alvo de assédio recorrente e publicidade abusiva por empresas que concedem empréstimo consignado.

Segundo o Procon, a ação foi realizada em vários municípios paraenses, onde foi elaborado um auto de infração com um questionário que as correspondentes bancárias deveriam responder e apresentar os documentos solicitados. Em caso de falta de algum item, o Procon decretava um auto de infração.

