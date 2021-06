Trabalhador sai para pagar conta e é morto em Uruará (PA)

Vítima foi encontrada degolada próximo a uma estrada vicinal. (Foto: Redes Sociais)

Antônio Marcelino foi encontrado degolado. Segundo informações, a vítima e o suspeito estariam ingerindo bebidas alcoólicas juntos, antes do crime.

Um trabalhador rural, identificado como Antônio Marcelino Nascimento, de 40 anos, foi encontrado morto na noite do último sábado (19) no município de Uruará (PA). A vítima foi morta a golpe de faca. O assassinato foi registrado no travessão km 201 sul.

Segundo informações, Antônio havia chegado a pouco tempo na região e se hospedava na casa de um tio. Ele havia saído para pagar uma conta, mas acabou sendo encontrado morto. As informações são do site Gazeta Real.

Conforme informação policial, a vítima e o autor do crime, ainda não identificado, estariam ingerindo bebida alcoólica antes do fato ocorrer. A equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil esteve no local após ser informada do crime, já na tarde de domingo (20), quando deu início à apuração investigativa e com apoio de uma funerária procedeu com a remoção do corpo.

A vítima teve a garganta cortada e seu corpo estava à beira da estrada vicinal, a 51 km da sede do município, no trecho entre um bar onde a vítima estaria antes de ser morta e a residência onde Antônio estava ficando.

