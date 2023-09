Vasco dá show e vence o Coritiba de goleada no retorno dos torcedores a São Januário

Comemoração dos jogadores do Vasco em São JanuárioFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

O retorno dos torcedores a São Januário depois de quase três meses foi especial. Em uma noite marcada por uma grande festa da torcida e uma grande atuação do time, o Vasco venceu o Coritiba por 5 a 1 na Colina Histórica, nesta quinta-feira, 21, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Gabriel, Rossi, Vegetti (2) e Gabriel Pec fizeram os gols do Cruz-Maltino. Já Sebastian Gómez descontou para o Coxa.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 23 pontos e segue na 18ª colocação do campeonato. Vale lembrar que o time de Ramón Díaz tem um jogo a menos na competição, contra o América-MG.

A partida em questão, aliás, acontecerá na próxima segunda-feira, às 20h, no Independência. Se o Cruz-Maltino vencer, chega aos 26 pontos e sai da zona de rebaixamento.

A partida desta noite começou fora de campo. Como a noite era especial, já que marcava o retorno do público a São Januário após quase três meses, os vascaínos fizeram uma festa. Ela contou com balões, fogos de artifício e um mosaico em 3D, que levava a imagem de um torcedor com o uniforme dos Camisas Negras, segurando uma faixa escrito “Resistiremos”.

Se a torcida deu show fora de campo, os jogadores também deram dentro das quatro linhas. O Vasco foi para cima do Coritiba desde o apito inicial e conseguiu o gol logo aos oito minutos. Após um cruzamento na área de Rossi, Zé Gabriel apareceu livre para cabecear e mandar a bola para o fundo das redes. Vale mencionar que, pouco antes, Puma Rodríguez teve três grandes chances, mas o goleiro realizou três grandes defesas em sequência.

Em vantagem no placar, o Vasco quis mais e manteve a pressão. De tanto tentar, o Gigante da Colina chegou aos segundo gol com uma pintura. Aos 34 minutos, após uma longa troca de passes, Paulinho descolou uma ótima bola por cima para Rossi, que ajeitou para Payet. Cara a cara com o goleiro, o francês devolveu para Rossi, que só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes.

O Coritiba, por sua vez, teve uma leve melhora na reta final do segundo tempo. Apesar disso, a equipe paranaense só teve uma chance real de gol na primeira etapa, que veio com um chute de Samaris dentro da área. A finalização, contudo, não saiu forte, o que facilitou a defesa de Léo Jardim.

No segundo tempo, o Vasco manteve a pegada e construiu a goleada. Logo aos cinco minutos da etapa complementar, Paulinho interceptou um passe no campo de defesa, avançou pela direita e cruzou na medida para Vegetti. O centroavante, então, matou no peito e finalizou forte com estilo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Já aos 17, o argentino fez o quarto do Gigante da Colina. Piton recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Vegetti. O Pirata cabeceou como manda o manual e balançou as redes do Coxa.

Mesmo com o 4 a 0 de vantagem, o Vasco continuou com sede de gols, mas foi o Coritiba quem marcou. Após um cruzamento na área de Victor Luis pelo lado esquerdo, Marcelino Moreno tocou para o meio, e Sebastian Gómez apareceu para descontar.

O Vasco, contudo, não deixou o Coritiba comemorar ou tentar esboçar qualquer tipo de reação. Dois minutos depois do tento da equipe paranaense, o Gigante da Colina fez seu quinto. Numa trama ofensivo pelo lado esquerdo, Marlon Gomes cruzou rasteiro para Gabriel Pec desviar e fechar a conta em São Januário: 5×1.

FICHA TÉCNICA

Vasco 5×1 Coritiba

Data e Hora: 21/09/2023, às 19h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Sebastian Ferreira (VAS) / Samaris, Willian Farias, Natanael e Kuscevic (CFC)

Cartões vermelhos:

Gols: Zé Gabriel (1-0) (08’/1ºT) / Rossi (2-0) (34’/1ºT) / Vegetti (3-0) (05’/2ºT) / Vegetti (4-0) (18’/2ºT) / Sebastian Gómez (4-1) (34’/2ºT) / Gabriel Pec (5-1) (36’/2ºT)

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair, 15’/2ºT), Praxedes (Marlon Gomes, 22’/2ºT), Paulinho e Payet (Gabriel Pec, 15’/2ºT); Rossi (Luca Orelano, 28’/2ºT) e Vegetti (Sebastian Ferreira 23/2ºT).

CORITIBA (Técnico: Thiago Kosloski)

Gabriel; Hayner (Natanael, 17’/2ºT), Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson (Victor Luis, Intervalo); Samaris (Willian Farias, 13’/2ºT), Fransérgio (Andrey, 24’/2ºT) e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Robson (Jesé Rodríguez, 13’/2ºT) e Slimani.

Fonte: O Dia/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2023/07:20:00

