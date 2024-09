Vídeo de sexo com prefeito e 2 mulheres agita campanha no estado de Goiás

O vazamento de um vídeo íntimo do prefeito e candidato à reeleição em Minaçu (GO), Carlos Alberto Leréia (PSDB), se tornou um dos assuntos mais comentados na campanha eleitoral do município. Ele aparece fazendo sexo com duas mulheres em uma gravação aparentemente feita sem o consentimento dele.

O prefeito tem sido questionado pela oposição sobre a suposta falta de decoro para com o cargo. Em um debate, o adversário Roger Seabra (União), que concorre à prefeitura, questiona Leréia sobre a gravação.

“O que vocês estão fazendo comigo não se faz com um ser humano. O que vocês estão fazendo comigo; cria vergonha na cara!”, responde Leréia e chama o adversário para que a discussão no debate seja sobre transporte, saúde e educação.

Não se sabe quando o vídeo foi gravado.

Leréia é conhecido no meio político goiano. Ele já foi deputado estadual, deputado federal, secretário de estado em Goiás e prefeito.

O arquivo da filmagem passou por uma perícia da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás. O laudo emitido no último dia 28 é assinado por dois peritos criminais e afirma que os indícios são de que não houve edição.

Fonte: dpontanews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/2024/10:42:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...