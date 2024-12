Vídeo: Jovem morre sentado enquanto aguardava atendimento em UPA

Foto: Reprodução | O caso foi registrado na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 13.

Um homem acabou morrendo sentado, enquanto aguardava atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso foi registrado na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 13.

Nas redes sociais, circulam vídeos que supostamente mostrariam o paciente, desfalecido nas cadeiras da unidade, e, depois, sendo socorrido às pressas.

Assista ao vídeo:

Dados do sistema mostram que a classificação de risco do atendimento foi feita às 20h30, e poucos minutos depois, a equipe médica teria sido acionada pois o paciente se encontrava desacordado.

O secretário de saúde do município, Daniel Soranz, disse em uma rede social que os profissionais que estavam no plantão da UPA da Cidade de Deus serão demitidos.

“É inadmissível não perceberem a gravidade do caso”, escreveu. Os profissionais também serão denunciados aos seus respectivos conselhos de classe e devem responder sindicância.

