Acidente entre caminhão e van mata 12 pessoas no Tocantins; vítimas voltavam de atendimento médico

Os mortos são quatro homens, sete mulheres e um bebê (Foto:Divulgação / Corpo de Bombeiros).

Pelo menos 12 pessoas morreram no Tocantins em grave acidente entre uma van e um caminhão, ocorrido na noite nesta quarta-feira (25), na TO-280, entre os municípios de Almas e Natividade. A van pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Almas, segundo a Prefeitura, e retornava de Palmas. O veículo teria batido de frente com o caminhão.

Os mortos são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Dois homens foram socorridos com vida e levados para hospitais de Porto Nacional e Natividade com fraturas. Todos os 12 mortos retornavam de atendimento médico e eram moradores de Almas.

Forças de segurança foram acionadas para socorrer as vítimas, e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, onde vão ser identificados e liberado para as famílias. A Prefeitura de Almas afirma que está oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.

Segundo o prefeito da cidade, Waguinho, há servidores públicos da cidade entre os mortos. Os bombeiros ainda informaram que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado. Um advogado do motorista informou que ele deve se apresentar à polícia assim que possível pra prestar esclarecimentos. (As informações são do G1).

Os nomes informados pela prefeitura são:

Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos

Lucilene Ferreira Folha, 55 anos

Jailma Ramalho Costa, 20 anos

Antonia Fernandes Crisostomo, 58 anos

Emilena Pinto de Oliveira, 37 anos

Luciano Antônio de Almeida, 53 anos

Marcilene Aparecida de Andrade, 56 anos

Joaquim Pereira Valadares, 65 anos

Wesler Ferreira Folha, 31 anos

Jordana Guedes Dias, 21 anos

Rute Guedes Dias, bebê de 4 meses

João Batista de Oliveira, 68 anos

