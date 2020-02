Acumulada há 16 sorteios, Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões nesta quinta-feira

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50 (foto: Caixa/Reprodução )

A Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões nesta quinta-feira (27). A loteria mais famosa do Brasil está acumulada há 16 sorteios, a última vez que o prêmio saiu foi na “Mega da Virada” do ano passado.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Por:Redação

postado em 26/02/2020 21:50

