Adepará capacita 90 servidores sobre o novo sistema de rastreabilidade de bovinos e bubalinos

(Foto:Divulgação Adepará)- Fiscais e agentes agropecuários de oito regionais que contemplam 44 municípios foram capacitados para atuar nas ações de identificação do Programa de Integridade da Pecuária no âmbito do sistema de rastreabilidade.

Fiscais estaduais agropecuários e agentes estaduais agropecuários da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) são capacitados sobre o novo sistema oficial de rastreabilidade bovídea individual do Pará (SRBIPA), nos municípios de Marabá e Xinguara na região sudeste do Estado. O novo sistema vai monitorar toda produção de rebanho desde o nascimento, trânsito até o abate.

O Governo do Estado do Pará está implantando o novo sistema SRBIPA, que é um dos pilares do Programa de Integridade, fazendo parte da política pública da nova produção agropecuária no Estado. A identificação é dupla, sendo dois brincos, um visual e outro eletrônico, que irão auxiliar no controle da sanidade do rebanho, garantindo a abertura de novos mercados para a carne produzida no Estado.

A Adepará iniciou a primeira etapa de treinamentos, capacitando 90 servidores de oito regionais em 44 municípios, em um momento de troca e aprimoramento dos seus conhecimentos de campo sobre boas práticas de identificação individual, bem-estar animal e rastreabilidade de bovinos e bubalinos que serão importantes para desenvolver o Programa de Integridade.



O gerente regional de Marabá, Geraldo Jota, afirma que essa troca é importante para o avanço do programa. “O treinamento vai melhorar a comunicação sobre a identificação individual animal entre os fiscais e os produtores rurais, que poderão enxergar os benefícios que o programa traz, sanando as dúvidas dos produtores”, explica.

Operadores de rastreabilidade – A Adepará vai credenciar Operadores de Rastreabilidade (OPR) para compor o SRBIPA. Os OPRs serão devidamente cadastrados e habilitados dentro do SRBIPA, a fim de assegurar o manejo adequado e garantir a qualidade da identificação individual dos animais. Os técnicos da Agência de Defesa vão orientar os produtores quanto às boas práticas de identificação animal, fiscalizar o cumprimento da portaria, a fim de assegurar o manejo adequado e garantir a qualidade da identificação individual de bovinos e bubalinos.

O técnico agropecuário de Bannach, Paulo César, afirmou que é o momento de troca de conhecimento. “Aprimorar o nosso conhecimento, também serve como algo novo, serve para nós termos uma noção para poder transmitir ao produtor uma informação com mais segurança, confiança, mostrando que a Adepará está aqui para informar e também para ajudá-lo. Então, isso vai nos ajudar no nosso campo de trabalho”, disse.

A capacitação dos servidores agropecuários está sendo realizada de acordo com a fase de implementação do Programa da Integridade, ou seja, por região. A segunda etapa de treinamentos abrangerá as regiões nordeste, sudoeste e Baixo Amazonas, atendendo às gerências regionais de Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Santarém, Novo Progresso, Oriximiná, Almeirim e Itaituba, finalizando com a região marajoara nas regionais de Soure e Breves.

