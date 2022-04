Campanha de vacinação contra febre aftosa começa no domingo, 1º, em 127 municípios do Pará

Campanha de vacinação contra febre aftosa inicia neste domingo, 1º. — Foto: Divulgação / Agrodefesa

Imunização irá até o dia 31 de maio.

A campanha de vacinação contra febre aftosa inicia neste domingo (1º) e vai até o dia 31 de maio, com notificação até 15 de junho. A imunização será feita em 127 municípios do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A vacinação contra febre aftosa e todas as demais ações de defesa agropecuária têm por objetivo evitar a reintrodução e a disseminação de doenças, assim como prejuízos para a pecuária.

No Pará, apresenta os seguintes números são 24 milhões de bovídeos (bovinos e bubalinos), 261.955 ovinos, 473.800 suínos e 64.906 caprinos, espalhados por 113.412 propriedades rurais.

A campanha integra o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA), destinado a alcançar a cobertura vacinal de bovinos e bubalinos determinada pelo Ministério da Agricultura.

Além da melhoria econômica, o PNEFA tem como prerrogativa a análise dos cenários e esforços das iniciativas públicas e privadas, para que, até 2026, a vacinação contra a doença seja suspensa em todo o país.

Certificação

O Pará tem comprovado ausência do vírus da febre aftosa no seu território há 17 anos, sendo certificado internacionalmente como livre de febre aftosa, com vacinação desde 2018, segundo o governo.

A manutenção do status está atrelada ao cumprimento das diretrizes da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE, sigla em inglês), assim como do PNEFA, que formam a base do sistema de vigilância epidemiológica.

O objetivo da vigilância é identificar precocemente qualquer suspeita de reintrodução do vírus, para a contenção imediata, sem demais prejuízos à economia. As ações são executadas pelo Serviço Oficial rotineiramente, a fim de salvaguardar o patrimônio pecuário.

Notificação

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) ressaltou que, após o período de imunização do rebanho, os produtores têm até 15 de junho para fazer a notificação à agência, presencialmente ou via internet, pelo Sistema de Integração Agropecuária (Siapec 3), disponível na internet. O produtor rural deve adquirir a vacina em revenda cadastrada.

Para comprovar a vacinação é necessário apresentar, além da nota fiscal de aquisição da vacina, a relação do rebanho, com a quantidade de animais, faixa etária e espécie.

O produtor que não notificar a vacinação fica sujeito à multa e bloqueios sanitários, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais, como alertou a Adepará.

Etapas de vacinação

O Pará executa cinco etapas de vacinação no decorrer do ano, todas em cumprimento às diretrizes do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Conheça:

Março e abril: municípios de Faro e Terra Santa (no oeste) – vacinação com faixa etária para todos os animais.

Maio: calendário de imunização contempla 127 municípios – vacinação com faixa etária para todos os animais.

Julho e agosto: novamente nos municípios de Faro e Terra Santa – vacinação para animais de até dois anos de idade.

Agosto a outubro: etapa Marajó – vacinação de animais de todas as idades.

Novembro: novamente em 127 municípios – vacinação para bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade.

