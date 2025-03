Adolescente de 15 anos brinca com arma e atira no irmão de 11 anos no MT

Foto: Reprodução | A criança foi atingida por um disparo de arma de fogo calibre .40, efetuado acidentalmente pela irmã de 15 anos.

Uma criança de 11 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo, na noite desse domingo (16), em Cáceres. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em uma propriedade rural, por volta das 21h30. A princípio, o caso é tratado como tiro acidental pela Polícia Civil.

A criança foi atingida por um disparo de arma de fogo calibre .40, efetuado acidentalmente pela irmã de 15 anos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima. Conforme os bombeiros, a criança estava deitada no chão da cozinha, consciente e orientada. Ela apresentava uma perfuração no pescoço, com sangramento intenso.

Apesar da gravidade da situação, a menina estava calma, conversando constantemente com a equipe de resgate e demonstrando sinais de lucidez.

A equipe de resgate estancou o sangramento e estabilizou a vítima. Ela foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Regional do município para receber atendimento especializado.

A adolescente que efetuou o disparo foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/17:56:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com