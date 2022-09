Secretário de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás é alvo de Operação da PF

Maquinários foram inutilizados nos locais de garimpo ilegal, em Canaã dos Carajás — Foto: Ascom/PF

Secretário de Meio Ambiente de cidade no Pará é alvo de Operação da PF por suspeita de prejudicar fiscalização em garimpos ilegais

Operação “Águas Turvas” cumpriu mandados de busca e apreensão em Canaã dos Carajás . Regiões de garimpo ilegais foram desmobilizadas e maquinário foi destruído.

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em regiões de garimpo em Canaã dos Carajás, nesta quarta-feira (31). Garimpos ilegais estavam poluindo rios que abastecem a cidade de Parauapebas. Responsáveis podem responder por crimes ambientais e extração ilegal de minério.

A ação faz parte da operação “Águas Turvas” que cumpriu 14 mandados de busca e apreensão na região do Projeto Cristalino, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na residência do respectivo secretário em Canaã dos Carajás. O maquinário apreendido durante o cumprimento de mandados foi inutilizado, por questões de logística.

Se confirmada a hipótese criminal, os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério) e associação criminosa. As investigações seguem em andamento.

Secretário estaria prejudicando fiscalização

O Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Parauapebas (Saaep), órgão que analisa a qualidade da água que abastece a cidade, detectou a contaminação de afluentes do rio Parauapebas e deu ciência ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e à Câmara Municipal.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Federal, o Saaep relatou que, em virtude da contaminação do rio, foi necessário aumentar em mais de 70% a quantidade de produtos utilizados para tratamento da água que abastece o município de Parauapebas, o que motivou a realização de audiência pública no início do mês de junho deste ano.

Foi constatado que a contaminação vinha, em grande parte, da atividade de garimpagem no município vizinho, Canaã dos Carajás. De acordo com as informações da PF, representantes do Legislativo e do Executivo de Parauapebas tentaram identificar o ponto de origem do problema, mas a fiscalização teria sido prejudicada por um dos secretários de Canaã dos Carajás.

De acordo com nota divulgada pela Prefeitura da cidade de Canaã, trata-se da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem como secretário, Dionízio Coutinho.

“A prefeitura recebeu os agentes e colaborou o tempo todo com as diligências”, diz a nota.

A Polícia Federal abriu inquérito e iniciou a investigação, que constatou a existência de pontos de extração ilegal de minérios, predominantemente ouro e em menor quantidade, cobre; e “modificação severa da cor dos rios”, o que foi confirmado na operação deflagrada nesta quarta-feira (31).

De acordo com a PF, a extração de ouro próximo aos rios Cupu e Rio Verde, afluentes do Rio Parauapebas, existiu durante meses, inclusive ao lado de uma linha de transmissão de energia elétrica, o que trazia risco de blecaute em regiões inteiras do país.

A Polícia Federal identificou um túnel de extração de cobre abaixo de uma das torres de energia, mas a obra foi abandonada pouco tempo antes da chegada dos policiais.

A administração pública de Canaã dos Carajás informou que já havia repassado informações às autoridades sobre as ações tomadas e que está à disposição para colaborar com as investigações e “está tranquila quanto a todas as medidas que foram tomadas em relação ao caso investigado”.

