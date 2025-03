Advogado é preso na Bolívia como mandante de triplo homicídio em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Altair dos Santos, foragido desde 2022, é acusado da morte da ex-esposa e da filha em crime brutal que completa 11 anos em 2025.

O advogado Altair dos Santos foi preso nesta quarta-feira (17) na cidade de San Ignacio de Velasco, na Bolívia. Ele é acusado de ser o mandante de um triplo homicídio ocorrido em Itaituba, no sudoeste do Pará, em fevereiro de 2014. Entre as vítimas estava sua ex-esposa, Leda Marta Luck dos Santos. Altair estava foragido da Justiça e com prisão preventiva decretada desde 2022.

A prisão foi realizada após um intercâmbio de informações entre o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do Baixo Amazonas, vinculado à Polícia Civil do Pará (PCPA), e a polícia boliviana. O advogado foi localizado na capital da província de José Miguel de Velasco, uma cidade com cerca de 20 mil habitantes, e não ofereceu resistência durante a captura.

O crime ocorreu no interior de uma loja de propriedade de Leda Marta, em Itaituba. Além dela, foram assassinadas a filha do casal, Hanna Estela, de 9 anos, e a secretária de Leda, Hellen Taynara Siqueira Branco. As vítimas foram mortas a golpes de faca.

Dejaci Ferreira de Sousa, suposto autor material do triplo homicídio, teria sido contratado por Altair. Segundo investigações, a motivação do crime estaria relacionada à não aceitação, por parte do advogado, da separação do casal.

O caso, que completa onze anos em 2025, aguarda a conclusão dos trâmites legais para a extradição de Altair dos Santos ao Brasil, onde responderá pelos crimes. A polícia reforça que a colaboração internacional foi essencial para a captura do acusado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/08:57:58

