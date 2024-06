Suspeitos de matar vizinha que negou Wi-Fi poderão ser transferidos para presídio distante 450 Km da cidade onde crime aconteceu

Clebiana Silva foi morta por não compartilhar a senha da internet com vizinhos | Foto: Reprodução / Redes sociais

A decisão será dada na audiência de custódia de Manoel Edilson Flávio da Silva e Ivane da Silva Sousa, agenda para esta terça-feira (25).

O delegado de Polícia Civil Diógenes Melo, que atuou na prisão do casal suspeito de matar a vizinha que se negou a repassar a senha do Wi-Fi, em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará, solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado que eles sejam transferidos para uma unidade prisional em Marabá – distante 450 quilômetros do local onde o crime aconteceu, no último domingo (23).

A decisão sobre o destino de Ivane da Silva Sousa, de 38 anos de idade, e Manoel Edilson Flávio da Silva, de 44 anos, se vão permanecer presos ou não, será dada na audiência de custódia que ocorre nesta terça-feira (25). Os dois foram presos em flagrante por crime de homicídio qualificado.

O g1 acompanha os desdobramentos do caso e solicitou informações sobre o resultado da audiência para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e também para o Ministério Público do Estado do Pará mas até a publicação desta matéria não recebemos resposta sobre a decisão judicial.

O pedido de transferência dos suspeitos para Marabá levou em consideração a existência de uma unidade prisional feminina na cidade – o que não tem em Conceição do Araguaia. Além disso, pesa a segurança da integridade física dos suspeitos, uma vez que o homicídio gerou repercussão na região.

Ivane foi presa no domingo (23) e Manoel na última segunda-feira (24). Ele tentou fugir, mas foi encontrado na casa de familiares em uma comunidade rural de Conceição do Araguaia. Os dois foram autuados em flagrante pela morte da servidora pública Clebiana Corrêa Silva, de 41 anos de idade. Ela era vizinha do casal e teria negado a fornecer a nova senha do Wi-fi.

Manoel desferiu um golpe de faca em Clebiana, que morreu antes da chegada da ambulância. A Polícia Militar foi acionada e começou as buscas para encontrar o casal suspeito, que fugiu após o crime.

A vítima trabalhava na Escola Municipal Maria Aparecida Rosa, que suspendeu as aulas na última segunda-feira (24), em luto pela servidora. A prefeitura de Conceição do Araguaia decretou luto oficial de três dias na cidade.

Sobre os suspeitos

Ivane da Silva Sousa foi a primeira a ser encontrada e detida. Ela permaneceu em silêncio durante a maior parte do interrogatório na delegacia de Conceição do Araguaia. Limitou-se a acusar o marido, Manoel, pela facada.

A suspeita também disse que é mãe de seis filhos, sendo quatro deles menores de 18 anos, e que já teria se envolvido com drogas no passado.

Manoel já responde a outros processos na Justiça, inclusive por crime de violência doméstica.

A audiência de custódia da mulher estava agendada para às 14h e de Manoel para às 14h30. Ambas seriam realizada de forma virtual.

Fonte: g1 Pará

