Ana Castela sofre acidente em viagem com Gustavo Mioto

Ana Castela e Gustavo Mioto estão aproveitando uns dias em Portugal. (Foto:Reprodução).

A situação foi relatada por um amigo, que acompanha o casal na viagem.

Ana Castela, Gustavo Mioto e alguns amigos estão aproveitando uma viagem a Portugal, onde também realizam uma turnê. No entanto, ao aproveitar o tempo livre em uma noitada no país, a cantora acabou sofrendo um acidente.

A situação foi compartilhada pelo amigo e influenciador digital Gabriel Vetuche, que acompanha Ana Castela e Gustavo Mioto na viagem. De acordo com ele, o acidente ocorreu quando o grupo voltava para o hotel onde todos estão hospedados.

Segundo Gabriel, os amigos decidiram voltar da balada de patinete. No trajeto até o hotel, Ana Castela se desequilibrou do veículo, sofrendo ferimentos na região dos joelhos.

“Ontem com certeza foi um dos melhores dias da minha vida. A ideia de voltar da balada de patinete foi do Gustavo. Faltavam 6 km e eles queriam voltar antes. A Ana ‘brecou’ e eu não vi… passei por cima e ralou o joelho dela e furou meu pé”, contou o rapaz.

A cantora aproveitou para descontrair e brincar com a situação, já que nada mais grave aconteceu. Ela usou um trecho da música Era Uma Vez, de Ana Vilela, que, em um dos seus versos, diz que “um joelho ralado dói menos que um coração partido”. Em tom de brincadeira, a cantora rebateu: “Na verdade, dói mais”.

Veja o vídeo:

Fonte:MSN/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/10:11:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...