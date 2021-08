Anitta bebe demais, vomita tudo no Uber e limpa a sujeira

Anitta vomitou dentro do carro de um motorista de aplicativo, após uma noite de bebedeira. | Foto:Reprodução

Amigo que estava com a cantora revelou a situação constrangedora e engraçada que vivenciaram.

Você é daqueles que bebe todas e segura a onda ou daqueles que dá o maior vexame, com direito a vômito e tudo mais? Anitta passou por uma situação um tanto constrangedora depois de uma noite de bebedeira. As informações são do TV Foco.

Anitta, de 28 anos, passou por uma situação nada agradável após uma noite de bebedeira nos Estados Unidos. A cantora acabou vomitando no carro de m motorista de aplicativo e se vendo obrigada a limpar o veículo por não aceitar a ideia de ver alguém tendo que limpar a sua sujeira.



(crédito: Foto:Instagram/Reprodução)

Nos stories, o influencer Lucas Guedez acabou expondo toda a história. Na pausa de uma gravação, ele começou a gargalhar ao lembrar a situação constrangedora e ao mesmo tempo engraçada passada por Anitta, que também caiu na gargalhada e pediu para o amigo relatar o ocorrido aos seus fãs.

“A gente foi numa festa e arrasamos dançando. [Mas] nós inventamos de virar shot. Kiki vira um, eu viro dois, Kiki vira três e eu quatro. [Na hora de ir embora], nós pegamos o Uber e essa aqui fala: ‘gente, quero vomitar’. Aí, ela abriu a janela, [ele gesticulou dizendo que ela segurou o cabelo para vomitar], fechou o vidro e disse: ‘It´s ok’ (Tudo bem). Até, então, tudo bem mesmo”, contou Lucas.

MOMENTO DA LIMPEZA

No entanto, ao chegar em seu destino final, Anitta acabou se deparando com a parte de fora da lataria do carro toda suja do seu vômito e acabou se vendo obrigada a limpar.

“Quando ela me desce do carro, o carro tá cheio de vômito [na lataria]. Ela falou assim [para o motorista]: ‘eu vou limpar. Me dá papel’”, relatou Lucas.

“Não vou deixar o trabalhador limpar o meu vômito… Aí, eu fui limpando. A gente pegou uma garrafa de água… Como que chama aquilo? É sprinkler. Eu enchi a garrafa naquele negócio e comecei a limpar”, completou Anitta.

