Aos 25 anos, jovem de Minas Gerais toma posse como a juíza federal mais jovem do país

Foto: Reprodução | Luísa Militão Vicente Barroso assumirá o cargo de juíza no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília, tornando-se a mais jovem juíza federal em atuação no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A aprovação no TRF1 veio após um período intenso de dedicação aos estudos, conciliado com experiências práticas na Promotoria de Justiça de Inhapim e em estágios na Justiça Federal.

Aos 25 anos, Luísa Militão Vicente Barroso assumirá o cargo de juíza no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília, tornando-se a mais jovem juíza federal em atuação no Brasil, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Natural de Inhapim, no leste de Minas Gerais, Luísa iniciou a trajetória acadêmica ainda na adolescência, quando deixou a cidade natal para cursar o ensino médio no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), onde também se graduou em Direito.

A aprovação no TRF1 veio após um período intenso de dedicação aos estudos, conciliado com experiências práticas na Promotoria de Justiça de Inhapim e estágios na Justiça Federal. Antes de sua nomeação, Luísa também foi aprovada para os cargos de promotora de justiça no Ministério Público da Bahia e para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Ela tomou posse como juíza federal no dia 31 de outubro de 2024, após um ano e meio de processo seletivo.

Durante a preparação, a jovem adotou uma rotina de estudos que incluía oito horas líquidas diárias de videoaulas e leituras, além de simulados aos fins de semana. Mesmo diante de eliminações e contratempos, como a necessidade de recorrer para reverter uma reprovação por apenas 0,57 ponto na fase de sentença criminal do TRF1, Luísa manteve o foco e a disciplina, fatores que, segundo ela, foram essenciais para alcançar a aprovação.

Luísa também destacou a importância de manter uma trajetória equilibrada, conciliando os estudos com atividades físicas e vida pessoal. Nesse período, ela se casou e mudou-se para Vitória da Conquista, na Bahia, mantendo firme a meta de estudo saudável e contínuo. Em publicações nas redes sociais, ela ressaltou a inspiração no lema da UFV – “Estudar, saber, agir e vencer” – como uma motivação permanente ao longo de sua jornada.

Após ser aprovada em segundo lugar no concurso do TRF1, a magistrada celebra o novo desafio com gratidão e relembra com carinho a experiência como estagiária no próprio tribunal. Ela afirma carregar as lições de esforço e dedicação adquiridas ao longo dos anos, marcando o início de sua carreira na magistratura federal.

Fonte: g1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/07:49:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...