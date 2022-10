Esqueletos de 240 pessoas são encontrados no País de Gales

Metade dos esqueletos encontrados são de crianças, refletindo a alta taxa de mortalidade infantil da época. | (Foto: Reprodução/Instagram).

Descoberta foi feita no subsolo de uma antiga loja de departamentos, que foi construída sobre as ruínas de um convento da Idade Média, no País de Gales. Metade dos restos mortais encontrados são de crianças.

Arqueólogos estavam escavando as ruínas de um convento do século XIII, descoberto no subsolo de uma loja na cidade de Haverfordwest, no condado de País de Gales, quando descobriram um número significativo de restos humanos, segundo reportagem publicada pela BBC nesta terça-feira (11).

Sob uma antiga loja de departamentos chamada Ocky White, que já não está mais em funcionamento, foram encontrados os restos mortais de até 240 humanos, entre crianças e adultos. Esta é uma descoberta “extremamente importante” que pode ajudar a aprender mais sobre a região durante o período medieval, explicou o gerente da escavação, Andrew Shobbrook.

Os arqueólogos acreditam que as ruínas sejam as do convento fundado por uma ordem de monges dominicanos por volta de 1256.

O edifício incluía dormitórios, salas dedicadas à escrita e manuscritos, estábulos, um hospital, e um cemitério, que teria sido usado até o século XVIII. Metade dos esqueletos seriam de crianças, o que demonstraria a alta taxa de mortalidade infantil da época..

“É um lugar bastante prestigioso para ser enterrado. Você tem uma variedade de pessoas, desde os habitantes mais ricos até os moradores da cidade em geral”, comentou Andrew Shobbrook.

FERIDAS MISTERIOSAS

Os cientistas ficaram intrigados com a presença de feridas nos crânios de algumas crianças. Eles podem ter sido causados por flechas ou balas de mosquete, disse Shobbrook. Os restos mortais serão analisados por especialistas antes de serem reenterrados.

De acordo com essa hipótese, eles poderiam ser vítimas de uma batalha datada de 1405, na qual o príncipe de Gales, Owain Glyndwr, que era aliado às forças francesas, teria tentado combater a ocupação inglesa do País de Gales. (DOL, com informações BBC Brasil).

