Após 60 dias internado, jornalista vence a Covid-19 e família homenageia profissionais do Hospital Regional do Baixo Amazonas

(Fotos:Divulgação HRBA) – O jornalista de Santarém, Milton José Rego Corrêa, de 64 anos, celebrou a alta nesta quarta-feira (15/12) após ficar por 60 dias internado em tratamento da Covid-19, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém.

Ele é o paciente 756º recuperado do coronavírus no HRBA, unidade pertencente ao Governo do Pará e gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde, que atende casos graves da doença na região Oeste do Pará, desde o início da pandemia.

“Miltinho” como é carinhosamente conhecido em Santarém, deu entrada no hospital no dia 16 de outubro de 2021, positivo para Covid-19 e com 40% de comprometimento pulmonar.

Devido a gravidade do quadro clínico do paciente, foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI Covid-19) e precisou ser intubado.

“Era um paciente muito grave, precisou ser intubado, e foi uma intubação muito difícil. Ele chegou a receber alta da UTI e foi para enfermaria, mas voltou a ter complicações. Com o empenho de toda equipe multiprofissional do HRBA, ele foi melhorando continuamente, superou essa doença e hoje está voltando para casa”, destaca a médica Intensivista, Lívia Corrêa e Castro.

A família do paciente acompanhou a alta, agradeceu e homenageou os profissionais que prestaram assistência durante os 60 dias internação.

“Hoje é um dia de muita felicidade. Recebemos as bênçãos de Deus por ele ter recebido alta. Miltinho para nós é exemplo de superação, é um vencedor, é alguém que sempre inspirou cuidados, mas sempre nos deu bons exemplos de vida. Gratidão a Deus e a toda a equipe do hospital que trataram o Miltinho com muito amor, carinho e com humanização”, agradeceu a irmã do paciente, Ângela Tereza Corrêa.

Ângela declarou que além do empenho da equipe multiprofissional do HRBA, acredita que as duas doses da vacina contra a Covid-19 que o jornalista tomou, contribuíram para a recuperação.

“A vacina ajudou o Miltinho a vencer. Acreditamos que é efeito da vacinação sim, por isso é importante que todos acreditem na ciência. Quem se vacina, está valorizando a vida”, destaca.

Na saída do hospital, o jornalista foi homenageado também pelos profissionais da Pró-Saúde, com um corredor de palmas.

“Mais uma vitória não apenas para o paciente, mas para toda a família Pró-Saúde, HRBA e Governo do Pará, que segue enfrentando esse vírus com os profissionais firmes em seus postos de trabalho. A pandemia não acabou, e reforçamos a importância de as pessoas continuarem usando máscara, e que mais pessoas possam se vacinar para evitar chegar a um quadro grave”, destacou o diretor Hospitalar, Hebert Moreschi.

O Regional do Baixo Amazonas é reconhecido como um dos dez melhores hospitais públicos do Brasil e possui a mais alta certificação nacional, ONA 3 – Acreditado com Excelência, que assegura o padrão de segurança e qualidade.

Este ano, em meio ao enfrentamento de uma das mais graves crises sanitárias dos últimos tempos, o HRBA demonstrou sua expertise de gestão e excelência ao conquistar o 1º lugar no 4º Seminário Internacional de Segurança do Paciente e Acreditação em Saúde.

