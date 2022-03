Após seis dias de bloqueio, tráfego na BR-230, em Itaituba, foi totalmente liberado neste domingo

(Foto:Reprodução) – O tráfego na BR-230 (Transamazônica), km 1118, foi totalmente liberado às 11 horas deste domingo (20). Na próxima terça-feira (22), haverá uma reunião entre os representantes do movimento e o Ministério de Minas e Energia. A informação foi atualizada pela Polícia Rodoviária Federal às 14h30 deste domingo.

Leia mais:Garimpeiros bloqueiam parcialmente rodovia Transamazônica, em Itaituba contra fiscalizações ambientais

*Força Nacional é aguardada para liberar rodovia que chega ao 3º dia bloqueada em Itaituba

A manifestação de garimpeiros de Itaituba, na rodovia BR-230, havia chegado ao quinto dia neste sábado (19). A via tinha sido interditada totalmente às 21h30 de terça-feira (15). O congestionamento, como aponta a Polícia Rodoviária Federal (PRF) – que estava no local para acompanhar o ato e negociar a desobstrução -, chegou a quase 20 quilômetros de extensão.

Neste sábado, os garimpeiros liberaram, parcial e temporariamente, a via para passagem de alguns veículos. O horário negociado foi de 9h30 às 14 horas. Ao final, os garimpeiros fecharam completamente a rodovia federal outra vez. Os manifestantes, que se identificam como o Grupo Independente de Garimpeiros do Tapajós, querem o fim de ações de fiscalização do Ibama e do ICMBio em garimpos da região de Itaituba.

Somente veículos oficiais e de urgência e emergência tinha trânsito livre, mesmo com a interdição total. Em alguns outros momentos, a PRF conseguiu liberar o tráfego parcialmente, mas a manifestação seguia sem previsão de encerramento. Os garimpeiros montaram uma estrutura de acampamento. Os policiais continuaram em negociação com o grupo. (A informação é de Amazônia O Liberal)

Jornal Folha do Progresso em 20/03/2022/10:09:09

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...