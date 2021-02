Após ser esfaqueado em Santarém, homem corre por 100 metros para pedir socorro, mas acaba morrendo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Tanto a vítima quanto o criminoso até a publicação desta reportagem não haviam sido identificados. A Polícia Civil pede que a população colabore com informações sobre a identidade de ambos. A identidade do informante será mantida em sigilo e as informações podem ser repassadas ao contato (91) 981159181.

A Delegacia de Homicídios de Santarém, no oeste do Pará, está investigando um crime de homicídio que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5). A vítima foi esfaqueada, conseguiu correr por cerca de 100 metros, mas acabou morrendo.

