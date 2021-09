Após três roubos simultâneos jovem de 20 anos, vai parar atrás das grades em Novo Progresso

(Foto do perfil de progresso ao vivo) -Transitando em moto o meliante roubava a qualquer hora nos mais variados locais da cidade

Mulheres era as vítimas preferida do ladrão.

A prática é corriqueira, e consiste em roubar mulheres que transitam em via pública. Para isso, o assaltante surgia em uma moto e agia rapidamente, geralmente levando a bolsa e celular, as vítimas que resistiam eram espancadas.

Conforme relatos da Policia Militar neste domingo 19 de setembro de 2021, recebeu três comunicados de assalto em via pública, todos as vítimas mulheres, sempre com a mesma característica, um indivíduo, moreno e magro, em uma Honda Bros, cor azul, 160cc teria anunciado o assalto e levado a bolsa das mesmas.

Como o assalto é uma intimidação covarde, as vítimas referenciais têm sido as mulheres. Os roubos têm ocorrido nos locais mais variados da cidade, tanto à noite quanto durante o dia.

Captura do meliante

De posse das ocorrências, foi feito o rastreamento de um dos celulares roubados e a localização deu no endereço do infrator KEMMI W. D. S. S. e sua companheira a menor de idade M. E. T. L.

Na madrugada desta segunda-feira 20 de setembro de 2021, com autorização do pai do suspeito a polícia entrou na residência pegou o casal dormindo que após recuperar o celular confessaram os crimes.

Após receberem voz de prisão levara os policiais até objetos estavam escondidos no matagal.

Diante da autoria e materialidade, o infrator foi apresentado na Delegacia de Polícia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

Materiais apreendidos:

– 04 aparelhos celulares;

– 03 bolsas femininas;

– Documentos e cartões;

– 01 Motocicleta Honda Bros azul sem placa.

