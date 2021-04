As chuvas intensas de abril reacendem o alerta com a energia elétrica

Cuidados com raios, queda de árvores e instalações elétricas devem ter total atenção durante as tempestades

As fortes chuvas que atingem praticamente todas as regiões do Estado, neste mês de abril, vêm causando uma série de transtornos à população. As tempestades estão vindo acompanhadas de raios, rajadas de ventos e inundações, a exemplo do que aconteceu há alguns dias em Belém, com várias quedas de árvores e situações de falta de energia. Nessas condições, é necessário que as pessoas redobrem os cuidados com a rede elétrica para evitar choques, acidentes e perda de equipamentos elétricos.

O gerente da área de manutenção da Equatorial Energia Pará, Manoel Romeiro, reforça alguns cuidados que devem ser tomados durante as tempestades. “Os aparelhos elétricos devem ser tirados das tomadas, pois há a possibilidade de queimá-los e de colocar em risco a vida das pessoas. Isso deve ser feito antes de a tempestade começar, pois há risco de choque elétrico se for feito durante a chuva”, explica.

Fios partidos e queda de árvores – O especialista reforça que as pessoas não devem se aproximar de fios partidos ou árvores caídas sobre vias públicas. A recomendação é telefonar imediatamente para a Equatorial, no número 0800 091 0196. Somente profissionais autorizados pela companhia podem fazer intervenções na rede elétrica. Além dos cuidados com cabos e árvores, a população também não deve realizar quaisquer serviços em lajes ou telhados das residências durante as tempestades.

Nos casos em que a residência estiver em área sujeita a alagamento, o morador deve desligar imediatamente o disjuntor localizado no padrão de entrada. A ação serve para evitar que a água entre em contato com alguma fiação ou mesmo as tomadas nas paredes do imóvel.

Incidência de raios – Caso a pessoa esteja ao ar livre, é importante que ela se proteja procurando um lugar seguro e longe de árvores, pois elas atraem raios e os galhos podem cair. Outra dica válida é não se aproximar de cercas de arame e varais metálicos, que também chamam os raios. Importante, ainda, é quando as chuvas estiverem fortes e com muita queda de raios, jamais utilizar o telefone celular conectado à tomada para carregar a bateria.

“Situações como essa podem ocasionar acidentes gravíssimos e quase sempre fatais. Aparelhos como secador de cabelo, chapinha e batedeiras de bolo também não devem ser utilizados”, alerta Romeiro.

Cuidados importantes:

– Evite goteiras perto de instalações elétricas, pois água conduz energia;

– Retire da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis em período de fortes chuvas com descargas atmosféricas;

– Evite o uso de chuveiros elétricos durante as tempestades de raios;

– Ao primeiro sinal de alagamento, eletrodomésticos devem ficar fora do alcance da água;

– Não realize nenhum tipo de instalação elétrica durante períodos de chuva;

– Não fique em áreas descampadas debaixo de chuva. Procure um abrigo seguro e longe de árvores;

– Procure ficar protegido da água e não andar em áreas alagadas onde existem bueiros;

– Em caso de cabos elétricos no chão, mantenha distância e entre em contato com a Equatorial Pará.

Para registrar qualquer solicitação de serviços, entre em contato por meio dos canais de atendimento pelo telefone 0800 091 0196, no site www.equatorialenergia.com.br

Fonte:Imprensa Equatorial Pará



