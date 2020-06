Bancos são autuados pelo Procon Pará por problemas no atendimento

Segundo o órgão, instituições financeiras não estariam recebendo boletos e depósitos no caixa, além da não emissão de senhas com um horário pré-estabelecido para o atendimento – (Foto:Ascom Sejudh / Divulgação)

Oito bancos localizados em Belém foram fiscalizados pelo Procon Pará após o fim do lockdown, e três deles foram autuados por não estarem recebendo boletos e depósitos no caixa, além da não emissão de senhas com um horário pré-estabelecido para o atendimento. As instituições financeiras terão um prazo de 10 dias para apresentarem suas defesas junto ao órgão estadual.

Nas ações, os agentes fiscais verificam o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a presença do exemplar para que todos tenham o livre acesso nas agências, a questão dos atendimentos de prioridades, o tempo de espera dos clientes na fila do caixa e a emissão de senhas com um horário pré-estipulado para o atendimento presencial.

Segundo o Procon, que é vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), as fiscalizações estão endo realizadas para evitar transtornos e riscos para os consumidores, já que o aumento na procura por atendimento nos bancos já era esperado após o fim das medidas de isolamento mais rígidas. O objetivo é verificar como cada local está cumprindo os procedimentos internos.

“Continuaremos com estas fiscalizações para que as instituições financeiras se adequem e trabalhem da forma correta. Mas, assim como este segmento, outros também continuarão sendo vistoriados pelas equipes do Procon Pará. Queremos sempre estar próximo da população para garantir que tenham, sempre, um serviço de qualidade sendo oferecido”, disse o diretor do órgão, Nadilson Neves.

De acordo com a coordenadora de fiscalização do Procon Pará, Ágatha Barra, existem leis que amparam os clientes e elas precisam ser cumpridas

“É um trabalho muito importante a ser feito, pois sabemos que tem pessoas que ficam mais de três horas dentro de uma agência, na espera por atendimento, o que acaba aglomerando pessoas. Queremos garantir os direitos dos consumidores, para que consigam resolver seus problemas em um curto período de tempo, de acordo com as leis, principalmente neste momento de distanciamento social”, afirmou.

