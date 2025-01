Bolivianos engolem 100 cápsulas de cocaína e são presos na Rodoviária do MT

Foto: Reprodução | Nervosismo dos criminosos chamou atenção dos policiais.

Um trio de bolivianos engoliu aproximadamente 100 capsulas de cocaína, que traziam de Corumbá (MS) para Cuiabá, mas foram descobertos por policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional ao desembarcarem na Rodoviária da Capital, na noite desse domingo (19).

Os traficantes eram uma mulher, de 31 anos, e dois homens, de 32 e 44.

A equipe policial recebeu informações de que criminosos estavam trazendo entorpecentes para Cuiabá e se deslocaram até o Terminal Rodoviário, onde os localizaram. Na abordagem pessoal, nada foi encontrado. Mas, devido ao nervosismo do trio, os militares fizeram mais perguntas e eles confessaram que haviam engolido porções de drogas.

Os bolivianos foram conduzidos ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde um exame de raio-x constatou as diversas cápsulas na altura do abdômen. Eles foram encaminhados para cirurgia e aproximadamente 100 cápsulas de drogas foram retiradas ao todo.

Os traficantes permanecem em observação médica sob custódia da Polícia Militar e serão encaminhados para a Delegacia, após receberem alta hospitalar, para as demais providências que o caso requer.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/08:32:08

