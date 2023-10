Botafogo vence América-MG com golaço e abre 12 pontos de vantagem na ponta do Brasileiro

O Botafogo emplacou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Os alvinegros venceram o América-MG por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Independência. Os cariocas contaram com dois gols de Júnior Santos, entre eles um golaço de fora da área para ampliar a vantagem na liderança da Série A.

Com o resultado, o Fogão chega a 58 pontos, 12 a mais que o vice-líder Red Bull Bragantino, que ainda joga na rodada. O time de Bragança enfrenta o Santos nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Em caso de vitória, a distância para o líder volta a ser de nove pontos.

Pela próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Athletico-PR, neste sábado, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília). No dia seguinte, o América-MG visita o Corinthians, em São Paulo, às 18h30.

O jogo – O confronto começou aberto, com o Botafogo tendo mais posse de bola, mas vendo o América-MG buscar os avanços nos contra-ataques. A primeira boa chance aconteceu aos 16 minutos, quando Victor Sá foi lançado na área, mas mandou pela linha de fundo.

Aos 21 minutos, o Botafogo abriu o placar no Independência. Em avanço rápido, Júnior Santos fez jogada individual e finalizou para o gol. A bola desviou na zaga e foi no ângulo, sem chance para Matheus Cavichioli.

O gol deu tranquilidade ao Botafogo, que diminuiu o ritmo. Com isso, o América-MG cresceu de produção e passou a chegar com mais intensidade. Os donos da casa desperdiçaram duas grandes chances aos 36 minutos. Primeiro, Felipe Azevedo entrou na área, dividiu com Lucas Perri e ficou com a bola, mas depois chutou em cima de Di Plácido, que estava em cima da linha. Depois, Benitez foi lançado, finalizou, a bola bateu em Lucas Perri e foi no travessão.

O América-MG manteve a pressão e empatou aos 38 minutos. Benítez tabelou com Mastriani, entrou na área e tocou sem chance para Lucas Perri.

Nos minutos finais, o Botafogo retomou a posse de bola, mas pouco fez no ataque. O América-MG melhorou na marcação e manteve a igualdade até o intervalo.

O segundo tempo teve início equilibrado, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Botafogo aproveitou a primeira chance criada para marcar o segundo, aos quatro minutos. Júnior Santos fez boa jogada e chutou com categoria, sem chance para Matheus Cavichioli.

O revés obrigou o América-MG a avançar mais uma vez. Os donos da casa passaram a rondar a área do Botafogo, mas tinha dificuldade em finalizar com perigo.

Na parte final, o Botafogo quase ampliou o placar com Eduardo. O meia deu de bicicleta, mas a bola foi por cima do travessão. Mesmo assim, os alvinegros souberam segurar a vantagem para sair de campo com a vitória de Belo Horizonte.

Fonte:Redação Só Notícias (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/08:24:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...