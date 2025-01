Brasil tem 14 concursos públicos abertos e previstos com salários acima de R$ 10 mil

Foto: Reprodução | No Pará, o concurso do Banpará oferece uma oportunidade que se destaca por apresentar vencimentos de até R$ 10.136,29 para cargos de nível superior.

Oportunidade no Pará

No Pará, o concurso do Banpará oferece uma oportunidade que se destaca por apresentar vencimentos de até R$ 10.136,29 para cargos de nível superior, com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro de 2025.

Destaques no calendário

Concursos abertos e previstos no Brasil com salários acima de R$ 10 mil

CONCURSO IFFar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha/RS)

Situação: Edital publicado

Cargos: professor, assistente em educação, médico veterinário e outros

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: 33

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64

Inscrições: de 11/12/2024 a 22/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

CONCURSO TJ SE JUIZ (Tribunal de Justiça do estado de Sergipe)

Situação: Edital publicado

Cargos: Juiz

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 1 + CR

Remuneração: R$ 34.052,96

Inscrições: de 16/12/2024 a 16/01/2024

Taxa de inscrição: R$ 340

CONCURSO TRT 15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) – Campinas/SP

Situação: Edital publicado

Cargos: Técnico Judiciário e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: CR

Remuneração: R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

Inscrições: de 09/12/2024 a 21/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 110

CONCURSO EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

Vagas: 545 + CR

Remuneração: R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62

Inscrições: de 23/12/2024 a 20/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 85 a R$ 150

Os aprovados serão distribuídos em 45 hospitais da rede e na administração central.

CONCURSO SMS BARRACÃO PR (Secretaria Municipal de Saúde)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

Vagas: 2 + CR

Remuneração: R$ 2.235,53 a R$ 12.722,74

Inscrições: de 05/12/2024 a 09/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 120

CONCURSO SMS CAMPINAS SP (Secretaria Municipal de Saúde)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 180

Remuneração: R$ 2.837,70 a R$ 10.834,96

Inscrições: de 12/12/2024 a 14/01/2025

Taxa de inscrição: 54,90 a R$ 98,80

CONCURSO BANPARÁ

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Vagas: 37

Remuneração: R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29

Inscrições: de 11/11/2024 à 16/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 62 a R$ 85

CONCURSO INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Situação: Edital publicado

Cargos: Perito Médico Previdenciário

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 250 vagas + 250 CR

Remuneração: R$ 14.166,99

Inscrições: de 23/12/2024 a 09/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 120

CONCURSO EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)

Situação: Edital publicado

Cargos: Assistente, Técnico, Analista e Pesquisador.

Escolaridade: Fundamental incompleto, médio e superior

Vagas: 1.027

Remuneração: R$ 2.186,19 a R$ 12.814,6

Inscrições: de 16/12/2024 a 07/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 170

CONCURSO CAESB DF (Companhia de Saneamento Ambiental)

Situação: Edital publicado no Distrito Federal

Cargos: Agente, Técnico e Analista

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Vagas: 302

Remuneração: de R$ 4.869,27 a R$ 11.961,34

Inscrições: de 8/01/2025 a 27/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 71 a R$ 92

CONCURSO ARISB MG (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

Vagas: 30 + CR

Remuneração: R$ 3.866,00 a R$ 10.405,67

Inscrições: de 18/02/2025 a 21/03/2025

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150

CONCURSO UBAÍ MG (Prefeitura Municipal de Ubaí)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Vagas: 65 + CR

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 11.600,00

Inscrições: de 09/01/2025 a 10/02/2025

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 120

CONCURSO TOLEDO PR (Prefeitura de Toledo)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 43 + CR

Remuneração: R$ 1.590,82 a R$ 12.746,15

Inscrições: de 17/12/2024 A 30/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

CONCURSO FAINA GO (Prefeitura de Faina)

Situação: Edital publicado

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 123 vagas + 369 CR

Remuneração: R$ 1.412.00 a R$ 12.429,70

Inscrições: de 20/01/2025 a 19/02/2025

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/07:07:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...