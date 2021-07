Cabeça de mulher é encontrada boiando em Marabá

Corpo de Bombeiros achou parte do corpo no Rio Tocantins.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros que atuaram na operação. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um caso macabro: mergulhadores do 15º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), de Abaetetuba – que estão em Marabá como reforço para o verão -, acharam uma cabeça boiando.

O caso aconteceu na manhã deste sábado (10), no Rio Tocantins. A cabeça estava boiando em um trecho perto de um balneário na Folha 06. A guarnição composta pelo cabo Valente, cabo Perote e sargento M. Cardoso localizou o membro que aparenta ser de uma vítima por volta dos 30 anos de idade.

Já na parte da tarde, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros acharam o resto do corpo. Os braços da vítima estavam amarrados com carregador de celular e as pernas, amarradas com corda.

A Unidade Regional de Marabá do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou que foi acionada para a ocorrência.

OUTRO CORPO

Algo que chama atenção é que nesta semana o corpo de um homem foi encontrado boiando também no Rio Tocantins, no mesmo trecho onde a cabeça da mulher foi achada neste sábado.

Leia mais:

O corpo do homem possuía várias perfurações de arma branca, além de sinais de esgorjamento (cortes profundos no pescoço provocados por faca ou outro objeto), assim como a mulher, que foi decapitada. Segundo as autoridades os dois casos devem estar interligados.

Autor: Diário Online /sábado, 10/07/2021, 17:10 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...