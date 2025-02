Caminhoneiro sob efeito de drogas é flagrado dirigindo por 18 horas sem descansar

(Foto: PRF/Divulgação) – Policiais rodoviários federais flagraram na manhã desta quinta-feira (30) um caminhoneiro dirigindo por 18 horas seguidas, praticamente sem paradas para descanso.

Ele havia saído do Rio de Janeiro e pretendia chegar ao Rio Grande do Sul sem dormir.

O veículo foi abordado na BR-116, em Mafra. Inicialmente, o motorista afirmou estar “acostumado” a dirigir por longos períodos sem interrupção. No entanto, durante a fiscalização, os agentes encontraram na cabine do caminhão uma embalagem plástica contendo um pó branco. O teste com reagente confirmou que se tratava de cocaína.

Diante da prova, o condutor, de 34 anos, confessou que fazia uso regular da droga para se manter acordado. Ele foi multado por dirigir sob efeito de substância psicoativa, por não cumprir o período de descanso obrigatório e por se recusar a realizar o teste clínico de detecção de drogas. Além disso, responderá a um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime de porte de drogas para consumo, devendo comparecer a uma audiência judicial.

O caminhão foi guinchado ao pátio credenciado devido à falta de um condutor em condições de assumir a direção.

Fonte: Lovatel agência digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/02/2025/09:40:43

