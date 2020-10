Candidato a vereador é alvo de atentado a tiros após agenda política no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na última quarta-feira (14), o candidato a prefeito do município de Parauapebas, Júlio César, também foi alvo de atentado a tiros enquanto voltava de uma agenda política, e foi baleado no peito. Veja AQUI.

Fábio Aragão (PSDC) voltava de uma reunião política em uma comunidade do município, quando foi surpreendido na rodovia ‘Perna Sul’ por um carro com homens armados.

Um candidato a vereador do município de Acará, nordeste do Pará, sofreu um atentado a tiros na noite de quinta (16).

You May Also Like