Cartões de vale-alimentação são entregues para alunos das áreas rurais do Pará

Ao todo, serão beneficiados cerca de 30 mil alunos em cerca de 85 municípios.(Foto:Reprodução)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) iniciou a entrega dos cartões de vale-alimentação escolar a alunos de áreas rurais do Pará. Nesta etapa estão recebendo os vales os estudantes do Sistema Modular de Ensino (Some) e do Sistema Educacional Interativo (SEI). São alunos de áreas ribeirinhas, assentamentos rurais e comunidades quilombolas distantes da sede dos municípios. As informações são desta segunda-feira (27).

Ao todo, serão beneficiados 27.893 alunos do Some e 2.821 do SEI em cerca de 85 municípios paraenses. Em Monte Alegre, na região de Integração do Baixo Amazonas, a entrega iniciou na última sexta-feira (24) e deve ser concluída em uma semana. Até lá, o município vai atender 595 alunos residentes nas comunidades de Jaquara, Jacarecapa, Passagem, São Diogo, Mulata, Igarapé das Pedras, Linha Cumaru, Km 35, Serra Azul e Santa Rita.

O maior desafio é o acesso que se dá pela estrada, muitas delas de piçarra e pelo rio, o que requer uma grande logística de deslocamento dos profissionais da educação das escolas. Distante 47 km da sede de Monte Alegre, a comunidade Murumuru, já começou a receber os vales. “São áreas muito carentes, onde as políticas públicas quase nunca chegam. Os alunos estão muito agradecidos”, afirma a gestora da 6ª URE (Unidade Regional de Educação), Rosilene Arcanjo.

Em Bragança, Viseu e Cachoeira do Piriá, na região do Rio Caeté, os gestores do pólo do Some e SEI, com a ajuda das secretarias municipais de Educação, já começaram a entregar nas comunidades mais distantes. Na região do Lago de Tucuruí, os vales também já chegaram a diversas comunidades, começando pela Vila Aparecida para os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio de Educação do Campo Wilson Baía, no município de Goianésia.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...