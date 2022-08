Casal com Mandado de Prisão de Guarantã do Norte (MT) é preso pela PRF em Itaituba (PA)

(Foto:Divulgação PRF) -Casal acusado de homicídio e ocultação de cadáver foi algemado pela PRF e encaminhado à Delegacia de Polícia de Itaituba





A Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização no Km 662 da BR 163, por volta das 15:30h de sábado, dia 20 de agosto, ao realizar abordagem a um veículo e com base nos sistemas da PRF e do CNJ, identificou que o condutor e a passageira possuíam MANDADO DE PRISÃO pendente de cumprimento em seu desfavor por Homicídio e por ocultação de cadáver na cidade de Guarantã do Norte-MT.

Sendo assim, o PRF deu voz de prisão ao referido homem e a mulher, sendo informados de seus direitos e encaminhados ilesos para a Delegacia da Polícia Civil da cidade de Itaituba.

Foi necessário o uso de algemas, perante o risco de fuga, e para resguardar a integridade dos conduzidos e da equipe, presentes os requisitos estabelecidos na Súmula Vinculante número 11 do STF bem como do Decreto 8858/2016.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/08/2022/08:05:53

